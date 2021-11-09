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Американские сенаторы выдвинули новую инициативу о санкциях против "Северного потока - 2"

Инициатива предполагает введение рестрикций в отношении компании Nord Stream 2 AG

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американские сенаторы от Республиканской партии выступили с новой инициативой о санкциях против газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщается в понедельник на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, группа законодателей-республиканцев на прошлой неделе предложила соответствующую поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Эта инициатива предполагает введение рестрикций в отношении оператора проекта "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

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