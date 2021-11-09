Российские банки продолжают повышать доходность вкладов для населения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские банки продолжают массово повышать ставки по рублевым вкладам для населения и сберегательным счетам, доходность по розничным депозитам у некоторых кредитных организаций уже превышает 8%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС) и банков, опрошенных ТАСС.

Октябрьское решение совета директоров Банка России поднять ключевую ставку сразу на 0,75 п. п., до 7,5% годовых и сигнал о ее дальнейшем повышении повлекли за собой новый раунд повышения ставок на рынке вкладов для населения. По данным регулятора, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ в третьей декаде октября выросла до 6,7% с 6,53% декадой ранее.

Выше ставки и инфляции

При этом максимальная ставка по сберегательным продуктам у некоторых участников рынка уже сейчас превышает 8% годовых, стремясь составить конкуренцию инфляции, которая по данным Росстата в октябре в годовом выражении составила 8,13% и по прогнозам ЦБ по итогам 2021 года будет находиться в интервале 7,4-7,9%.

Так, доходность по некоторым вкладам выше ключевой ставки предлагает "РГС банк", который повысил ставку до 8,6% годовых по одному из вкладов для пользователей платформы "Финуслуги" Московской биржи. Ставка, как и в большинстве других российских банков, зависит от периода размещения средств и составит 8,6% при сроке вклада 367 дней. Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам в среднем на 0,5 п. п., максимум достиг 8,15% годовых. Повышенная ставка применяется к депозитам сроком свыше года. Также 8-процентную доходность, но по накопительному счету, на определенных условиях предлагает Альфа-банк, который повысил ее на прошлой неделе на 0,5 п. п.

Умеренный рост

Однако большая часть банков более плавно продолжила повышать ставки по сберегательным продуктам. Банк "Уралсиб" повысил ставки в рублях почти по всей линейке своих вкладов, доведя максимальную доходность до 7,7% годовых при сроке размещения 3 года. Новикомбанк повысил процентные ставки по депозитам в рублях на 0,75 п. п. Максимальная доходность в банке составит 7,75% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. "Тинькофф банк" повысил ставки по вкладу в рублях на 0,5-1 п. п., а также понизил ставки в долларах на 0,2-0,4 п. п. Максимальная ставка в рублях повышена на 0,5 п. п., до 6% (может достигать 7,5% при определенных условиях).

Также банки делают привлекательными вклады на накопительных счетах. Райффайзенбанк до конца текущего года повысил максимальную ставку по накопительному счету в рублях для премиальных клиентов на 0,5 п. п., до 7%. Банк "Открытие" повысил на 0,5 п. п., до 5,5% ставку по накопительному счету в рублях без зависимости ставки от срока хранения средств на счете.