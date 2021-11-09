Исследование: большинство россиян не знает, как уберечь данные карт от мошенников

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян не располагает достаточными знаниями, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, следует из исследования, проведенного международной платежной системой Visa.

"Только 0,2% опрошенных знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в интернете", - говорится в исследовании. По словам главы департамента управления рисками Visa в России Эвелины Нечипоренко, технологии, защищающие платежные данные, совершенствуются с каждым днем, становятся все более надежными, но многие пользователи все еще не готовы к встрече с мошенниками.

Согласно результатам исследования, с отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты. Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Респонденты, которые уже имели опыт общения с мошенниками, лучше знают эти правила. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.

Чаще всего респонденты готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка - порядка 15% согласны сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана. Номер банковской карты и имя ее владельца - это информация, которую можно сообщать настоящим сотрудникам банка. Тем не менее, каждый второй опрошенный (54%) считает, что такие данные нельзя никому сообщать.

Доверие россиян к способам защиты платежных данных

Наиболее эффективной для защиты платежных данных россияне считают двухфакторную авторизацию платежей. Доверяют ей при этом 55% респондентов (среди мужчин этот показатель выше - 61%). Наиболее распространенным способом защиты платежных данных оказались одноразовые коды подтверждения платежей - ими пользуются 74% респондентов, - но доверяет им и считает их эффективными каждый четвертый.

Биометрические способы защиты информации менее распространены, но уровень доверия к ним выше. Распознавание по отпечатку пальца используют 42% опрошенных, считают такой способ надежным 39% респондентов. Защиту с помощью распознавания лица (Face ID) применяют 12% респондентов. Этой технологии доверяют 14% россиян, среди опрошенных в возрасте 18-34 лет этот показатель составил 18%. Еще 3% используют защиту на основе голосовых технологий.

Среди респондентов 12% считают, что эффективных способов защиты данных не существует.

Степень уязвимости россиян перед мошенниками в интернете

Исследование показало, что оплата на сайте магазина - самый популярный способ онлайн-оплаты. Им пользуются 73% респондентов и 45% считают его безопасным. При этом только 35% опрошенных обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес начинается с https и должен содержать значок закрытого замка. Таким образом, около 65% россиян потенциально могут стать жертвами мошеннических сайтов при оплате покупок в интернете.

Подтверждая оплату покупок одноразовым кодом из смс, большинство россиян обращает внимание на сумму списания (76%) и название онлайн-магазина (65%). При этом про протокол безопасности Visa Secure, который защищает онлайн-покупки с помощью одноразовых кодов, знают 76% опрошенных.