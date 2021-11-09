Москва вошла в состав международного альянса по выводу стартапов на зарубежные рынки

СИНГАПУР, 9 ноября. /ТАСС/. Москва стала частью организованного правительством Сингапура Глобального инновационного альянса (Global Innovation Alliance, GIA), призванного помогать стартапам выходить на зарубежные рынки. Об этом сообщил во вторник министр торговли и промышленности Гань Ким Юн на проходящей здесь международной конференции Singapore FinTech Festival.

"Москва стала 16-м мегаполисом, присоединившимся к данной инициативе", - указал он. "Это позволит Агентству предприятий Сингапура поддерживать выход сингапурских стартапов малого и среднего бизнеса на российский рынок, а также откроет местный рынок для компаний из РФ", - отметил глава ведомства.

По словам помощника руководителя агентства Эдвина Чоу, "несмотря на пандемию, многие технологические компании проявляют большой интерес к участию в GIA". "За полтора года к альянсу присоединились около 300 компаний", - сообщил он. "Мы рассчитываем, что российские компании будут использовать эти возможности для выхода на рынки Юго-Восточной Азии", - добавил представитель ведомства.

Кроме российской столицы, в сингапурской программе принимают участие Бангалор, Бангкок, Берлин, Джакарта, Лондон, Манила, Мюнхен, Париж, Пекин, Сан-Франциско, Сучжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Токио и Хошимин.