Титов: отмена пошлин на импорт замороженного мяса лишь краткосрочно стабилизирует цены

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Отмена пошлин на импорт в Россию замороженной говядины и свинины даст лишь краткосрочный эффект по стабилизации цен на мясо на рынке, поэтому нужно расширять поддержку отечественных производителей. Об этом заявил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Минсельхоз РФ ранее предложил отменить пошлину на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке. Речь идет о квотах по 200 тыс. тонн на каждый из двух видов мяса, писала газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в аппарат правительства от 1 ноября.

"Мера эта все равно временная и должна дать определенный краткосрочный эффект только в будущем. Главное, что без серьезной поддержки наших производителей, включая реальное субсидирование, дальнейший рост цен на мясо неизбежен", - сказал Титов, комментируя предложение министерства.

По его словам, цены на продукцию в РФ повышаются "не потому что российский производитель алчный, плохой или конкуренция слабая, а потому что производить дорого - растут цены на корма и оборудование, все менее доступны кредиты, постоянно дорожает электроэнергия".

"В последние годы промышленное производство мяса в России росло хорошими темпами в значительной степени из-за политики импортозамещения. Особенно свинины и птицы. В рамках квот к нам поставляется в основном замороженное мясо, которое, как правило, идет на переработку, что дает возможность производителям стабилизировать цены на многие конечные товары, например, на колбасы", - добавил Титов.

Развести потоки

Механизм снижения цен на внутреннем рынке, когда допускают вхождение более дешевого импорта, "имеет право на жизнь, и в ряде случаев даже вполне эффективен", однако все же вызывает ряд вопросов, сказал ТАСС консультант по стратегическому маркетингу, автор курса "Управление сбытом" в РАНХиГС, член политсовета реготделения Партии роста в Ростовской области Аркадий Мурзаев.

Оценивая влияние данной меры на российских производителей, эксперт отметил, что "ничего страшного произойти не должно, если будут соблюдаться элементарные нормы, когда ввезенное замороженное мясо не будут дефростировать и выдавать за свежую охлажденку". "Из-за больших расстояний в Россию возможен импорт только свинины и говядины подвергшейся глубокой заморозке. Такое мясо, как правило, идет в качестве сырья на мясокомбинаты. Отечественным производителям гораздо выгодней продавать охлажденное мясо, потому что именно такое предпочитают покупать потребители, как в рознице, так и на рынках. Если не позволять импортное мясо продавать под видом свежего, то тогда можно нормально развести эти потоки без ущерба для животноводов и с пользой для потребителей колбасы и прочих подобных изделий", - заключил Мурзаев.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Татарстане Азат Гимадиев отметил ТАСС , что в вопросе стабилизации цен на продукцию "надо заходить со стороны льготных кредитов для отечественных производителей, а также эффективнее регулировать цены на корма".