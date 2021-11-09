Исследование: каждый пятый работодатель отказывал кандидатам из-за постов в соцсетях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

"Сегодня в каждой пятой компании работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях (20%), год назад таких было 25%. В 13% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше: 55%, в прошлом году - 44%", - говорится в результатах исследования. Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в 2020 году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки, сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами.

То, что интернет-активность может отслеживать работодатель, учитывают 39% россиян. Каждый девятый ответивший ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель (11%). Для 6% россиян ситуация с просмотром их социальных сетей работодателем кажется маловероятной, 9% об этом никогда не задумывались.

Женщины чаще мужчин учитывают возможный интерес к их соцсетям со стороны работодателей: 44% против 34%. Респонденты до 24 лет чаще остальных ведут социальные сети, невзирая на возможный просмотр их страниц работодателем (14%). Трудоустроенные россияне чаще безработных ведут социальные сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 41% против 36%.

За год число работодателей, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях, сократилось с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью сотрудников (в 2020 году - 26%). Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников - 56% сегодня против 50% в 2020 году.

Исследование проводилось 21 октября - 3 ноября 2021 года среди представителей 1 000 компаний и 3 000 экономически активных граждан из всех округов страны.