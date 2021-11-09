Выручка московских ресторанов в нерабочие дни сократилась на 65%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Падение выручки ресторанов Москвы в период нерабочих дней составило 65%. Об этом сообщается в результатах аналитики оператора фискальных данных OFD.ru за период c 14 по 24 октября и с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

"Выручка ресторанов в Москве в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года сократилась на 65% по сравнению c периодом 14 по 24 октября", - говорится в результатах аналитики.

Рестораны и бары в Москве работали в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева прогнозировала, что предприятия общественного питания, где есть доставка и возможность работы навынос, в этот период покажут выручку на уровне 30-40% от обычного показателя.