{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выручка московских ресторанов в нерабочие дни сократилась на 65%

Рестораны и бары столицы работали в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Падение выручки ресторанов Москвы в период нерабочих дней составило 65%. Об этом сообщается в результатах аналитики оператора фискальных данных OFD.ru за период c 14 по 24 октября и с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

"Выручка ресторанов в Москве в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года сократилась на 65% по сравнению c периодом 14 по 24 октября", - говорится в результатах аналитики.

Рестораны и бары в Москве работали в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева прогнозировала, что предприятия общественного питания, где есть доставка и возможность работы навынос, в этот период покажут выручку на уровне 30-40% от обычного показателя.

Теги
Россия
СМИ: власти Японии согласовали выплату $880 на детей до 18 лет
Половина суммы будет направлена семьям с детьми в виде банковского перевода, другая половина - в виде купонов, которые можно потратить на покупку товаров
Читать полностью