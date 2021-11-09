СМИ: власти Японии согласовали выплату $880 на детей до 18 лет

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее младший партнер по коалиции партия "Комэйто" согласовали выплату пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на детей младше 18 лет в рамках мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Половина этой суммы будет направлена семьям с детьми в виде банковского перевода, другая половина - в виде купонов, которые можно потратить на покупку товаров. Власти намерены выдать такие пособия только семьям с общим годовым доходом не выше 9,6 млн иен ($85 тыс.), однако этот вопрос пока окончательно не согласован.

Выплата пособий на детей станет частью нового пакета финансовой поддержки экономики и населения, пострадавших от распространения коронавируса. Как ожидается, его объем составит более 30 трлн иен (более $265 млрд). Одобрить пакет планируется до конца ноября.

В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.