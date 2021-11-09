АТОР оценивает в 4,8 млн человек число россиян, которые могут посетить Турцию в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 4,8 млн российских туристов могут посетить Турцию по итогам 2021 года, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Совокупный российский турпоток в Турцию в январе - октябре 2021 года может быть оценен в 4,35 млн человек. Это на 35% меньше, чем в 2019 году за те же 10 месяцев, однако цифра в 4,35 млн заставляет пересмотреть прогнозы по годовому турпотоку в Турцию из РФ. Ранее максимальная оценка была на уровне 4,5 млн туристов за весь 2021 год. Сейчас очевидно, что эта цифра будет выше и может приблизиться к 4,7-4,8 млн туристов", - сказала Ломидзе.

По оценке АТОР, в октябре 2021 года Турцию посетили 887 тыс. российских туристов - на 11,8% больше, чем в октябре 2019 года, отметила эксперт. По ее словам, всплеск спроса на Турцию произошел благодаря хорошей погоде на морских курортах, большим скидкам в отелях Антальи, возросшей ценности Стамбула как одного их немногих доступных экскурсионных направлений и введению нерабочих дней в России.

Согласно данным управления культуры и туризма Антальи, в январе - октябре эту провинцию посетили 3,4 млн российских туристов. Россия заняла первое место по турпотоку в Анталью за 10 месяцев 2021 года. Тем не менее, российский турпоток туда пока на 36,3% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, в основном из-за ограничения авиасообщения с Турцией в апреле - июне, отметила Ломидзе. Стамбул за девять месяцев 2021 года посетили более 530 тыс. туристов из России - на 3,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

"Если исходить из среднеоптимистичного прогноза по сохранению в октябре прироста на уровне 25%, то в октябре в Стамбул <…> могли приехать не менее 90 тыс. граждан РФ. Соответственно, показатель российского турпотока в Стамбул в январе - октябре 2021 года может быть принят на уровне 620 тыс. туристов", - добавила эксперт.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что Турция рассчитывает, что в 2021 году республику посетят не менее 4 млн туристов из России. Как и в 2020 году, Россия занимает первое место по числу посетивших Турцию граждан, добавил он.