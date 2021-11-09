Белоруссия и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Министры энергетики Белоруссии и России подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"9 ноября министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке", - говорится в публикации пресс-службы. Как отмечается в сообщении, протокол определяет "порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году". "Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - говорится в сообщении.