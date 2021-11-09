Кабмин выделил более 5 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительного завода

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о направлении более 5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Реконструкция и переоснащение завода позволят увеличить его фактическую мощность и создать условия для строительства современных гражданских судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о выделении средств принято по указанию президента России Владимира Путина.

Как уточнили в пресс-службе, финансирование поступит в течение 2021-2024 годов. За это время будут реконструированы и оснащены современным цифровым оборудованием производственные цеха, технические помещения и объекты энергоснабжения. "Общая стоимость работ составит почти 5,8 млрд рублей. Кроме того, в 2022-2024 годах правительство планирует дополнительно выделить около 400 млн рублей на создание цифровой платформы для управления модернизированным производством", - добавили в кабмине.

Согласно данным правительства, на предприятии также планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения, например, буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов и судов дноуглубительного флота. "Это в свою очередь будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России", - резюмировали в пресс-службе.

Работа ведется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности и государственной программы "Развитие транспортной системы".