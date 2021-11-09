Цена газа в Европе снизилась на 4,5% на фоне возобновления прокачки по Ямал - Европе

ТАСС, 9 ноября. Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник снизилась на 4,5% на фоне возобновления прокачки газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа и планов роста транзита через Украину в Словакию, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м - до $899,6 или €75 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза.

Кроме того, заявки на транзитные поставки газа через Украину в Словакию 9 ноября выросли до почти 83 млн куб. м. в сутки с 75,22 млн куб. м., которые прокачивались через газораспределительную станцию на границе двух стран в предыдущие дни, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.