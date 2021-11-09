СГК реконструировала насосную станцию в Новосибирске, при обрушении которой погибли люди

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, завершила реконструкцию насосной станции №2, при обрушении которой в 2019 году погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

В августе 2019 года на улице Ударной в Новосибирске при проведении реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий здания насосной станции № 2. Площадь обрушения составила 350 кв. м, три человека погибли. Зданию больше 50 лет, из-за плохого состояния его закрыли на реконструкцию.

"От насосной станции зависит теплоснабжение основной части Кировского района от ТЭЦ-3 СГК. В настоящее время завершен первый этап реконструкции ПНС, который включает установку шести насосов: три на подающем трубопроводе и три на обратном. В здании прежней станции было установлено только четыре понизительных насоса. По сути это новая станция, в строительство которой СГК инвестировала 864 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что помимо здания реконструировали также участок магистральной теплотрассы протяженностью 2,5 км, диаметр труб увеличили с 700 мм до 1 000 мм. Это позволит повысить пропускную способность теплосетей для поставки ресурса к развивающейся части Кировского района.

"Вторым этапом предусмотрена возможность установки и подключения еще четырех насосов (два подающих и два обратных) - если потребуется подключать к станции новые нагрузки и территории. Решение о сроках реализации второго этапа будет принято по результатам анализа темпов развития и строительства в этой части города, но даже установленной мощности оборудования на первом этапе с запасом хватит на ближайшие 5-10 лет", - уточнили в СГК.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, Республики Тува.