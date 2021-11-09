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Пандемия COVID-19
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В России развернули рекордное число коек для пациентов с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что это "более 300 тыс. коек, во вторую волну максимум было 270 тыс."

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 300 тыс. больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом развернуто в России, это максимум за пандемию, заявил во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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"Сегодня развернуто в РФ более 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тыс. коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто", - сказал он в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика - 2021".

Чуланов добавил, что также более 1 млн пациентов с коронавирусом в РФ сейчас лечатся амбулаторно. В стационарах, по его словам, сейчас лечится более 250 тыс. человек.

По словам Чуланова, рост заболеваемости и смертности в РФ от ковида связан в основном с тем, что количество привитых недостаточно, чтобы значимо влиять на эпидемический процесс, а также с изменениями вируса.

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