В Приангарье рассчитывают на ввод газопровода с Ковыкты на юг региона к 2028 году

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают на ввод в эксплуатацию к 2028 году трубопровода от Ковыктинского газоконденсатного месторождения до юга региона, что позволит, в частности, создать газоперерабатывающий комплекс в городе Саянске. Об этом во вторник сообщила министр экономического развития Приангарья Наталья Гершун на совещании в заксобрании, представляя проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.

"Прорабатывается до сих пор вопрос, он не оставлен, по газификации юга Иркутской области. В рамках стратегии предусмотрена труба до Саянска и Иркутска, и проект по газоперерабатывающему комплексу в Саянске в рамках данной стратегии учтен. <…> Мы планируем в конце 2020-х годов - 2027-2028 годы", - сказала Гершун, отметив, что в этом вопросе "очень много игроков", поэтому реальные сроки реализации проектов могут быть другими.

Как отмечается в проекте стратегии, строительство газохимического комплекса в Саянске предусматривает расширение мощностей предприятия "Саянскхимпласт" по производству поливинилхлорида (ПВХ). При переработке природного газа будет вырабатываться этилен для дальнейшего производства ПВХ и сухой отбензиненный газ, который планируется направлять в магистральный газопровод для потребителей Иркутской области.

В июле 2020 года глава Приангарья Игорь Кобзев сообщал президенту Владимиру Путину, что для создания газохимического комплекса необходимо построить газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск, то есть от Ковыктинского газоконденсатного месторождения на юг региона через города Саянск и Ангарск, где расположены крупные предприятия химической промышленности. Создание газохимического комплекса завит от принятия "Газпромом" решения о строительстве газопровода. Президент поручил властям региона подготовить программу строительства газохимического комплекса и сообщил, что после этого даст соответствующие поручения "Газпрому".

В Иркутской области находится крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа Ковыктинское месторождение. Лицензия на его разработку принадлежит компании "Газпром". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был введен в эксплуатацию.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд кубометров в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири".