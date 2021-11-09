Владелец сети "Красное & Белое" перенес IPO из-за рыночных условий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Mercury Retail Holding решила отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями, говорится в сообщении компании во вторник.

"В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями", - говорится в сообщении.

Ранее Mercury Retail объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Планировалось, что рыночная капитализация ретейлера в результате IPO составит от $12 млрд до $13 млрд. Mercury Retail установила предварительный диапазон в ходе IPO в размере $6-6,5 за акцию.

О компании

Компания Mercury Retail Group образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей "Дикси", "Красное & Белое" и "Бристоль". В результате объединения появился третий по обороту розничный ретейлер в России. В июле 2021 года ретейлер "Магнит" приобрел у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited и присоединил 2 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 млрд рублей.