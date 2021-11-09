ЦБ будет выявлять недобросовестные практики по продаже финпродуктов при проверке банков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России в ходе проверок финансовых организаций будет выявлять и фиксировать недобросовестные практики по продаже финансовых продуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России будет выявлять и фиксировать использование недобросовестных практик во время проверок финансовых организаций. Это касается, например, продажи одного финансового продукта под видом другого, введения потребителя или инвестора в заблуждение о размере комиссий или доходности, предоставления клиентам неполной или искаженной информации о предлагаемых финансовых продуктах и услугах", - отмечается в сообщении.

Соответствующая новая редакция инструкции Банка России была зарегистрирована Минюстом России. Она относит к предмету контрольных мероприятий практики, которые наносят ущерб клиентам либо создают угрозу их законным интересам, уточнили в ЦБ. По итогам проверок Банк России сможет применять меры воздействия к финансовым организациям и требовать корректировки их взаимодействия с потребителем.

"Поведенческий надзор Банка России включает в себя не только анализ жалоб и восстановление нарушенных прав конкретных заявителей, но также целый комплекс мер для выявления и пресечения недобросовестного поведения участников рынка. Теперь арсенал регулятора будет расширен инструментом проверок, его применение позволит воздействовать на финансовые организации более точечно и эффективно",- прокомментировал нововведение руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, чьи слова приводятся в сообщении ЦБ.

Ранее Национальный совет финансового рынка по итогам встречи ЦБ РФ с банковским сообществом отметил, что регулятор обратил особое внимание кредитных организаций на необходимость устранить не позднее 30 ноября 2021 года причины и факторы, которые могут приводить к нарушениям прав потребителей финансовых услуг.