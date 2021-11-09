Минцифры проведет дополнительное тестирование портала Госуслуг

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ проведет дополнительное тестирование портала Госуслуг в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Cnews 2021 во вторник.

"Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных - сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - отметил министр.

Некоторые пользователи "Госуслуг" утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале. Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги".

Как позже пояснялось в заявлении Минцифры и Минздрава, срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Там же отмечалось, что "Госуслуги" работают в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.