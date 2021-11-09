На Ставрополье в 2021 году планируют собрать около 46 тыс. тонн винограда

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Урожай винограда в 46 тыс. т ожидают на Ставрополье в 2021 году, что соответствует уровню 2020 года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В этом году планируется собрать 45-46 тыс. т винограда, в прошлом году собрали 45 тыс. т", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, уборка винограда в регионе проходит с начала августа до середины ноября. Виноград в крае уже убрали с площади в 3,6 тыс. га. При средней урожайности в 114,5 ц/га валовый сбор составил 41,1 тыс. т. Из поздних винных сортов, которые еще остались на кустах, сбору подлежат "Саперави", "Ркацители", "Молдова" и другие.

"На сегодняшний день уборочная площадь винограда на Ставрополье составляет 3,8 тыс. га. Это плодоносящая лоза. Всего же в регионе насчитывается 5,5 тыс. га виноградных посадок, что позволяет краю занимать четертое место в Российской Федерации по площадям и валовому сбору винограда", - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в сборе винограда участвуют 27 хозяйств из 12 округов региона. Традиционно в лидерах по урожайности и валовому сбору технических сортов винограда являются Буденновский и Левокумский округа.

"Сегодня виноградарство вызывает к себе высокий интерес инвесторов: за последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль превысил 1 млрд рублей. Только в 2021 году в регионе заложат 310 га виноградников - практически вдвое больше прошлого года. Благодаря мерам господдержки край намерен увеличивать площадь виноградных насаждений на 250-300 га в год", - отметил и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, которого цитирует пресс-служба.