Несмотря на дожди в Приморье собрали на 13% больше сои, чем в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края убрали 363 тыс. т сои, что на 43 тыс. т больше, чем в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья. При этом план уборки выполнили пока лишь на 87% из-за обильных дождей.

"Сельхозпроизводители Приморского края завершают уборку сои. На сегодняшний день убрано 254 тыс. га зерновой культуры. Сроки сбора урожая сдвигаются из-за сырой погоды. На данный момент намолочено 363 тыс. т сои, что на 43 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, первоначально убрать всю сою планировалось до 10 ноября, однако сырая погода вынудила сельхозпроизводителей увеличить этот срок на неопределенный период. Также продолжается уборочная кампания по кукурузе, которой убрано 17 тыс. га или 24% от плана. Убрать весь урожай планируется до 5 декабря. Кроме того, собрали более 94 тыс. т зерна - на 33 тыс. т больше, чем в 2020 году.

В сентябре и октябре атмосферные фронты принесли в Приморье сильные дожди на большей части края. А 8 ноября из-за циклона в Приморском крае снова выпало большое количество осадков. В некоторых районах - до 75 мм.

Кукуруза и соя являются основными экспортными культурами для Приморского края. В 2020 году по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК должен составить $1,6 млрд. Основными покупателями приморской сои являются Китай, Япония и Южная Корея. Для выполнения показателей национального проекта в 2021 году в регионе вводится в оборот не менее 15 тыс. га залежных земель. Это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до 580 тыс. га и получить валовый сбор зерновых и сои в объеме 1,4 млн т.