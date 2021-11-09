Молдавский регулятор утвердил запрос "Молдовагаз" на повышение тарифа на газ в 2 раза

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании "Молдовагаз" на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре. Такое решение было принято во вторник на заседании административного совета НАРЭ, которое транслировала пресс-служба ведомства.

"Утверждаются временные цены на поставку газа АО "Молдовагаз" на период с 1 по 30 ноября. <...> Большинством голосов проект решения был утвержден", - сказал директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.

"Молдовагаз" направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам с 4 128 до 9 396 леев за куб. м (с 236 до 537 долларов).