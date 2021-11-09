"Газпром" начал выполнение плана закачки газа в европейские хранилища на ноябрь

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

"Газпром" в последние несколько дней вновь начал активно закачивать газ в свои подземные хранилища в Европе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Так, закачка "Газпрома" в свои ПХГ в Европе составила почти 20% от общего объема пополнения хранилищ в регионе 7 ноября.

Накануне вечером также возобновились прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза.

Кроме того, заявки на транзитные поставки газа через Украину в Словакию 9 ноября выросли до почти 83 млн куб. м в сутки с 75,22 млн куб. м., которые прокачивались через газораспределительную станцию на границе двух стран в предыдущие дни, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.