В Чеченской Республике за девять месяцев производство одежды выросло более чем на 30%

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Объемы производства одежды в Чеченской Республике за январь-сентябрь выросли на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщили журналистам в территориальном органе Росстата.

"Индекс производства одежды в сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,8%, в январе - сентябре 2021 года - 130,6%", - говорится в сообщении управления.

Кроме того, в республике более чем на 5% увеличилось производство напитков, на 2,5% - бумаги и бумажных изделий. Металлических изделий в регионе произвели на 8,2% больше, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 4,1%. При этом индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в субъекте снизился до 98,4%.

В целом индекс промышленного производства в сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 110,5%, а в январе-сентябре 2021 г. - 105,3%.

В республике действуют несколько фабрик по производству одежды, одна из крупнейших из них располагается в Грозном - Грозненская швейная фабрика. Она специализируется на пошиве рабочей и корпоративной спецодежды. В 2018 году фабрика впервые представила коллекцию школьной формы. Ткани для школьной формы подбираются из высокоэкологичного материала.