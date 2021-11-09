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Белоруссия опровергла информацию о прекращении поставок электроэнергии на Украину

В пресс-службе "Белэнерго" сообщили, что экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Белэнерго" во вторник опровергло сообщения СМИ об аннулировании заключенных ранее контрактов на поставку электроэнергии на Украину.

"Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", - говорится в сообщении пресс-службы "Белэнерго".

В компании пояснили, что письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества, о котором сообщило в понедельник украинское издание "Страна", было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.

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