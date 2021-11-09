Новый вычислительный модуль для роботов и беспилотников разработали в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский научно-технический центр "Модуль" разработал новый вычислительный модуль, обеспечивающий работу робототехнических комплексов, беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В нашем городе работают 32 предприятия микроэлектронной промышленности, 17 из них относятся к числу крупных и средних. По итогам 2020 года объем отгруженной продукции собственного производства этих компаний достиг 20,7 млрд рублей, а экспорт составил 2 млрд рублей. Новая разработка московской компании выполнена полностью на российской электронной компонентной базе. Она найдет свое применение в таких сферах как строительство, сельское хозяйство, транспортная отрасль и горнодобывающая промышленность, логистика, телекоммуникации и связь", - сказал руководитель департамента Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что новый спецвычислитель NM Mezzo предназначен для реализации искусственных нейронных сетей и решения задач цифровой обработки сигналов и изображений. Он обладает высокой мощностью при небольших габаритах и легко подключается к беспилотникам и пилотируемым летательным аппаратам, а также робототехническим комплексам.

"Для российских роботов и беспилотников NM Mezzo является по-настоящему уникальным решением, которое не имеет аналогов на рынке. Одно из ключевых преимуществ модуля - небольшие габариты при большой вычислительной мощности. Благодаря искусственному интеллекту модуль принимает решения без участия человека по результатам анализа базы данных", - приводятся в материале слова заместителя генерального директора по развитию НТЦ "Модуль" Алексея Мохнаткина. Также новая разработка может работать как зависимое средство - принимать "указания" извне.

Научно-технический центр "Модуль" основан в 1990 году. Компания является российским лидером в области разработки и производства бортового оборудования и микроэлектронного дизайна.