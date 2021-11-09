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Госдума одобрила во втором чтении особенности налогообложения в калининградской ОЭЗ

В частности, документ предусматривает продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами особо экономической зоны до 10 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях налогообложения резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Документ был инициирован правительством России.

Законопроект предусматривает уточнение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту ОЭЗ.

Предусматривается также продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 10 лет, а также исключение предельного срока для применения таких тарифов.

Проект закона предусматривает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра резидентов до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.

Теги
РоссияКалининградская область
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