Госдума одобрила во втором чтении особенности налогообложения в калининградской ОЭЗ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях налогообложения резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Документ был инициирован правительством России.

Законопроект предусматривает уточнение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту ОЭЗ.

Предусматривается также продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 10 лет, а также исключение предельного срока для применения таких тарифов.

Проект закона предусматривает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра резидентов до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.