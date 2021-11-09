Число скопившихся в портах Приморья контейнеров уменьшилось на 30%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество контейнеров, которые скопились в портах Приморского края, за прошедшую неделю уменьшилось на 30%, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Работа идет достаточно организованно. За прошедшую неделю количество контейнеров, скопившихся в портах Приморья, уменьшилось на 30%. В первую очередь внимание было уделено социальным грузам, связанным с северным завозом", - сказал Трутнев.

Он отметил, что почти 700 контейнеров было отгружено в адрес Чукотки, где требуется ледокольное сопровождение, там уже работают два ледокола.

Трутнев ранее поручил представителям Минтранса и Минвостокразвития выехать на Дальний Восток и принять меры по определению приоритетности обработки грузов, которые задерживаются в портах ДФО. Как отмечал полпред, в первую очередь необходимо обратить внимание на грузы северного завоза и связанные со строительством объектов.

На сроки доставки грузов и повышенную загрузку дальневосточных портов повлиял кризис логистики - после роста цен на перевозки по Суэцкому каналу вырос спрос на транзит через Транссиб и Дальний Восток. Из-за этого в портах скопились грузы для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.