Трутнев: Приморье до конца ноября должно выйти на норму накопления грузов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Приморский край до конца ноября должен выйти на норму по накоплению грузов, сообщил журналистам во вторник вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"До 30 ноября мы должны выйти на плановые, регулярные остатки. Норма накопления в этих портах - 2 200 контейнеров. Хочу напомнить, когда я это поручение давал Минтрансу и Минвостокразвития, в портах Приморья скопилось более 5 300 контейнеров и это уже начало сказываться на строительстве, на северном завозе, на жизнеобеспечении территорий", - сказал Трутнев.

По его оценке, на данный момент работа организована хорошо.

"Плохо то, что проспали начало. Конечно, Минтранс должен быть более внимателен", - добавил вице-премьер.

Трутнев ранее поручил представителям Минтранса и Минвостокразвития выехать на Дальний Восток и принять меры по определению приоритетности обработки грузов, которые задерживаются в портах ДФО. Как отмечал полпред, в первую очередь необходимо обратить внимание на грузы северного завоза и связанные со строительством объектов.