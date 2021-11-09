Эксперт: Хайнань становится новым эпицентром деятельности финансовых фондов Китая

"Хайнаньский порт свободной торговли становится новым эпицентром деятельности [финансовых] фондов нашей страны", - приводит его мнение газета "Хайнань жибао".

Как отметил эксперт, с июня прошлого года, когда была опубликована генеральная программа по созданию на острове порто-франко, самая южная провинция КНР "привлекла к себе всеобщее пристальное внимание". "Наступил период бума, Хайнань становится местом, где появляется все больше финансовых фондов, количество которых стремительного возрастает", - подчеркнул Юэ Чжибинь.

Новые возможности

Согласно официальной статистике, большинство частных фондов на Хайнане вкладывают средства в проекты, связанные с развитием телекоммуникационных технологий нового поколения, в альтернативные источники энергии, в разработку новых материалов, микропроцессоров, систем искусственного интеллекта, в создание продуктов биофармацевтики. Предполагается, что соответствующие финансовые структуры позволят существенно повысить качество инвестиций.

Китайский эксперт напомнил, что с июля прошлого года Хайнаньский порт свободной торговли объявил о введении льготной ставки подоходного налога на уровне 15% для стратегически важных предприятий и востребованных специалистов. По его словам, подобные стимулирующие меры в совокупности с усилиями властей по формированию квалифицированных отечественных и иностранных партнеров с ограниченной ответственностью (QDLP и QFLP - финансовые компании, которые имеют право взаимодействовать с национальными и зарубежными инвесторами для формирования активов, используемых при реализации важных проектов) станут ключевым стимулом для развития передовых отраслей и диверсификации структуры регионального рынка.

Как уточнил глава специального комитета по регулированию деятельности частных фондов Хайнаня Се Шиюй, стимулирующие меры правительства и увеличение количества доступных каналов финансирования позволит привлечь к острову внимание еще большего числа крупных компаний.

"Сейчас, а также в будущем Хайнань будет главным центром притяжения для тех, кто связан с финансовыми фондами. Мы предоставляем площадку для ведения бизнеса, каналы для инвестиций и возможности для реализации совместных проектов", - прокомментировала изданию ситуацию компания по управлению корпоративными активами Zhongxin Guohui ("Чжунсинь гохуэй").

Ожидаемые результаты

По мнению китайских экспертов, целенаправленная политика хайнаньской администрации по развитию финансовых фондов позволит увеличить базу налогообложения и налоговые поступления в государственный бюджет. В то же время специалисты КНР напоминают, что данный сегмент экономики Хайнаня "все еще находится на первоначальной стадии развития".

По данным управления финансового надзора провинции, в последнее время на острове идет активный процесс формирования не только частных, но и государственных фондов. В связи с этим многие крупные иностранные компании направили местным властям заявки на реализацию соответствующих проектов. Это произошло после того, как центральные власти Китая опубликовали законодательный акт, регламентирующий правительственные меры по стимулированию развития соответствующего сектора на Хайнане.

Таким образом, как отмечает ведомство, по мере увеличения количества фондов возрастет и число базирующихся на острове организаций по управлению активами. Компетентные учреждения провинции подтвердили, что "прилагают максимальные усилия для предотвращения рисков и создания благоприятной атмосферы для отраслевого развития, стимулирования тесного взаимодействия между финансовыми и коммерческими структурами".

Как уточнили местные власти, уже в обозримом будущем фонды "станут надежной основой для притока инвестиций и увеличения количества компаний, которые будут способствовать формированию Хайнаньского порта свободной торговли".

Согласно официальной статистике, на Хайнане насчитывается примерно 160 компаний, под управлением которых находится несколько сот частных инвестиционных фондов, располагающих активами в размере порядка 11-12 млрд долларов. В связи с постоянно возрастающим рыночным спросом на острове постоянно увеличивается число коммерческих структур, занимающихся эффективным вложением средств в различные перспективные проекты. На самую южную китайскую провинцию в отдельные месяцы приходится до одной трети зафиксированных в КНР случаев регистрации новых организаций подобного рода.