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Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы с доставкой грузов связаны с пандемией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, эта тема находится на контроле у президента РФ Владимира Путина и правительства страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики", - сказал Песков. Он добавил, что "по линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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