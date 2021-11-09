Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, эта тема находится на контроле у президента РФ Владимира Путина и правительства страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики", - сказал Песков. Он добавил, что "по линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента".