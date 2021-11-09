В Кремле не обсуждается введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что QR-коды (как подтверждение вакцинации от ковида) для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России.