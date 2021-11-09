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Пандемия COVID-19
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В Кремле не обсуждается введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поливариантность [возможных мер] находится в прерогативе правительственного штаба"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.

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Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что QR-коды (как подтверждение вакцинации от ковида) для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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