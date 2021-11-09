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Крупнейший крымский банк стал уполномоченным в сфере жилищного строительства в регионе

Такими полномочиями правительство наделило Российский национальный коммерческий банк

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) как уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного во вторник распоряжения.

"Определить Российский национальный коммерческий банк (публичное акционерное общество) уполномоченным банком, осуществляющим функции уполномоченного банка в сфере жилищного строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя", - говорится в документе.

Уточняется, что функции будут выполняться в рамках федеральных законов, определяющих правила долевого строительства.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. Он обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

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РоссияКрымСевастополь
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