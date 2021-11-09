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Пандемия COVID-19
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"Аэрофлот" выступает против использования QR-кода при покупке билета

Гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов заявил, что при посадке на борт такие ограничения нормальны

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выступает против использования QR-кода при покупке авиабилета, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке (на борт - прим. ТАСС), если такие ограничения вводятся - это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить - я даже не понимаю, как это технически можно ограничить", - отметил он.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта. Вопрос разработки возможных антиковидных мер находится в прерогативе оперштаба, отметил он.

Ранее QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер "Победа" выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.
 

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