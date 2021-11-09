Utair планирует запустить первый прямой рейс из Тобольска в Нижневартовск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует открыть в 2022 году прямой рейс из Тобольска в Нижневартовск, сообщается в официальном аккаунте администрации Нижневартовска в социальной сети "ВКонтакте".

По данным на сайте аэропорта Тобольска, прямых рейсов в Нижневартовск ни одна авиакомпания не выполняет.

"Из Нижневартовска появится прямой рейс в Тобольск. Его будет выполнять авиакомпания Utair. Перевозчик должен будет осуществлять полеты в 2022 году трижды в неделю", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется, что полеты из Нижневартовска в Тобольск будут на самолетах АТР-72. Рейсы по маршруту включили в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволит существенно снизить стоимость авиаперелета для пассажиров, отметили в пресс-службе.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области. Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).