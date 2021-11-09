Парламент Белоруссии ратифицировал изменение соглашения с Россией о ценах на поставку газа

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) ратифицировала изменение соглашения с Россией о порядке формирования цен на поставку газа в республику.

"Депутаты одобрили законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении агентства БелТА во вторник.

Протоколом определены принципы формирования и установления цены на импортируемый российский природный газ, поставляемый в республику в 2021 году, он конкретизирует и продлевает до 31 декабря 2021 года сроки применения иного порядка определения цены на импортируемый газ, чем предусмотрен в соответствующем соглашении между странами от 25 ноября 2011 года.

Ранее сообщалось, что 9 ноября 2021 года министры энергетики Белоруссии и России подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории на 2022 год. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года.