Атомоход "Сибирь" передадут Росатому в декабре 2021 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Передача Росатому первого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь" запланирована на конец 2021 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на предприятиях которой проводится плановый ремонт головного атомохода проекта 22220 "Арктика" и строятся серийные ледоколы этого проекта.

В настоящее время сдаточная команда, состоящая из ведущих специалистов Балтийского завода (входит в ОСК) и представителей подрядных организаций, готовит "Сибирь" к заводским ходовым испытаниям, выход на которые ожидается в период с 15 по 20 ноября, рассказали в ОСК. Также на декабрь 2021 года запланировано завершение ремонта и возвращение в порт приписки город Мурманск головного судна проекта 22220 - ледокола "Арктика".

На втором серийном судне проекта, ледоколе "Урал", ведутся швартовные испытания: проверяется качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, проводится предварительное опробование под нагрузкой главной энергетической установки, вспомогательных механизмов, систем и устройств, обеспечивающих живучесть и безопасность судна. В начале ноября на судно было загружено дизельное топливо для промывки системы резервного дизель-генератора. Передача "Урала" заказчику запланирована на вторую половину 2022 года, сообщили ТАСС в ОСК. Корпуса еще двух серийных атомоходов проекта 22220 - "Якутии" и "Чукотки" - в настоящее время формируются на стапеле Балтийского завода. Ожидается, что "Якутия" будет спущена на воду в 2022 году.

Все ледоколы проекта 22220 оснащены двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200 разработки Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (предприятие Росатома) тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Ледоколы проекта 22220 станут основой российского атомного ледокольного флота, который будет обеспечивать круглогодичную проводку судов через Северный морской путь. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представляя доклад "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках правительственного часа в верхней палате парламента, заявил, что круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах.