Под Новосибирском построили комбинат по глубокой мясопереработке за 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, построили в Черепановском районе Новосибирской области. Предприятие работает в режиме пуско-наладки, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в пресс-центре ТАСС во вторник.

"Практически в режиме пуско-наладки [работает] новый мясокомбинат в Черепановском районе, объем инвестиций [в проект] - порядка 2 млрд рублей", - сказал он.

Лещенко уточнил, что вложения в строительство осуществляло ООО "Сибирская продовольственная компания", мощности по переработке составили около 10 тыс. т продукции в год. "В первую очередь там более глубокая переработка подразумевается, практически безотходное производство. Полностью все виды продукции, вплоть до костей, рогов и копыт подлежит переработке, [это позволит] повысить рентабельность этого направления деятельности", - пояснил министр.

Ранее он сообщал, что производство позволит создать 275 дополнительных рабочих мест. Он отмечал, что на комбинат планируется поставлять сырье не только из Новосибирской области, но из других регионов Сибири.

Сибирская продовольственная компания входит в холдинг "Российские мясопродукты", который является одним из ведущих производителей колбас и мясных деликатесов в России. Новосибирский завод СПК ввели в эксплуатацию в 1994 году.