"Аэрофлот" с 1 ноября повысил зарплату пилотов почти на треть

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 ноября 2021 года увеличила зарплату пилотов в среднем на 30%, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Абсолютных цифр по зарплате пилотов он не назвал.

"В целом мы полностью сохранили (во время пандемии - прим. ТАСС) коллектив и договорились также, что с 1 ноября за счет хорошо отработанной летней программы мы восстанавливаем стоимость летного часа, которая восстанавливает доход до определенного уровня, в среднем рост составляет до 30%, - сказал Полубояринов. - И если у нас зима пройдет более или менее нормально и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлету, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату летных экипажей".

Ранее "Аэрофлот" сообщал о повышении зарплат бортпроводникам с 1 сентября (теперь рядовой бортпроводник компании получает от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц), а также анонсировал поэтапное повышение зарплаты летчиков.

Летом Полубояринов сообщал ТАСС, что "Аэрофлот" обсуждает с первичной профсоюзной организацией возможность изменения системы расчета заработной платы летному составу. Планировалось, что повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты намечалось с переходом на зимнее расписание полетов, то есть уже в конце октября - начале ноября.