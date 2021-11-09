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Пандемия COVID-19

СМИ: работодателям в Португалии запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

За нарушение закона на работодателя может быть наложен штраф
© (AP Photo/Armando Franca

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Парламент Португалии принял закон, запрещающий работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Согласно новым правилам, за нарушение закона на работодателя может быть наложен штраф. Кроме того, начальство теперь не сможет контролировать работников на удаленной работе. Тем не менее португальские депутаты отклонили предложение узаконить так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие чаты и устройства в нерабочее время.

Компании будут также обязаны помогать покрывать расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это будет касаться счетов за электричество или интернет.

Отмечается, что принятые поправки к трудовому законодательству республики не будут распространяться на компании, в которых работает менее 10 человек.

Как сообщает телеканал, Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19.

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ПортугалияПандемия COVID-19
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