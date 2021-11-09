Цена зимнего дизеля на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник обновила исторический максимум, впервые превысив 60 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 1% и составила 60,46 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет рекордное значение третий день подряд. С начала ноября зимний дизель подорожал на 2,6%.

Биржевые индексы межсезонного и летнего дизельного топлива также обновили максимумы. Межсезонный дизель вырос в цене на 0,04%, достигнув 54,03 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 25 октября (54,02 тыс. рублей за тонну). Стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,6%, до 52,71 тыс. рублей за тонну, и обновила рекорд, достигнутый 3 ноября (52,68 тыс. рублей за тонну).