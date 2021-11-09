Третью очередь Яйского НПЗ в Кузбассе построят за 70 млрд рублей к 2026 году

КЕМЕРОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Третья очередь производства будет построена к 2026 году на Яйском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит АО "Нефтехимсервис") в Кузбассе, где в начале текущего года после реализации второго производственного этапа начали выпускать бензин стандарта Евро-5. Реализация нового этапа потребует порядка 70 млрд рублей инвестиций и позволит наладить производство морозостойкого дизтоплива, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"Строительство третьей очереди Яйского НПЗ - важный проект для всего Кузбасса, это очередной шаг в сторону диверсификации экономики региона. Здесь будет производиться дизельное топливо для работы в условиях низких температур. Проект привлечет в область значительные инвестиции. Кроме того, новое производство позволит создать дополнительные рабочие места для кузбассовцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

В рамках третьей очереди на Яйском НПЗ будет создан комплекс депарафинизации мощностью 2,6 млн тонн в год, а также установки замедленного коксования производительностью 1,3 млн тонн в год. Это позволит увеличить мощность предприятия и глубину переработки нефти до 93%, сейчас этот показатель составляет 76%.

Первая очередь Яйского НПЗ по первичной переработке нефти была открыта в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди, благодаря запуску которой увеличилась глубина переработки нефти и налажен выпуск топлива стандарта Евро-5. По предварительным оценкам, проект третьей очереди увеличит объем переработки с 3,3 до 4,5 млн тонн.