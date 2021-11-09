В Узбекистане при поддержке АСИ внедрят рейтинг инвестклимата регионов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов Узбекистана будет запущен при поддержке российского Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Национальный рейтинг инвестклимата зарекомендовал себя не только и не столько как инструмент оценки усилий органов власти, но и как эффективный механизм улучшения условий ведения бизнеса в целом. И мы очень рады, что наш опыт оказался полезным коллегам из Узбекистана. Мы уже поделились с Агентством стратегического развития республики методологией рейтинга, готовы участвовать в работе и в дальнейшем", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привела пресс-служба.

Внедрение рейтинга в Узбекистане позволит объективно оценивать работу властей на местах по улучшению условий ведения бизнеса, в том числе малого, а также следить за регуляторной средой, институтами для предпринимательства, необходимой инфраструктурой и ресурсами.

Успешное применение рейтинга поможет повысить инвестиционную привлекательность страны, развить ее деловую среду и выявить лучшие практики ведения бизнеса, которые можно будет распространить во всех регионах республики, уточнили в АСИ.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов РФ с 2014 года составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ. Рейтинг оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области и Башкирия.