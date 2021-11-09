Росатом будет развивать металлургическое направление под новым брендом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росатом запускает новый бренд "Русатом МеталлТех", под которым будет развивать работу металлургического направления. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома).

"В топливной компании Росатома "ТВЭЛ" завершилось формирование бизнес-интегратора по направлению "металлургия". ООО "Русатом МеталлТех" создано на базе ООО "НПП "Наноэлектро" (предприятие топливного дивизиона Росатома)", - говорится в сообщении.

Основная продуктовая линейка, развитием и продвижением которой будет заниматься компания-интегратор, - титановая продукция: прутки, трубы, проволока, применяемые для производства изделий более высокого передела в судостроительной, авиакосмической и медицинской отраслях. Кроме того, в списке продукции- кальций металлический, кальциевая инжекционная проволока и легирующие элементы, цирконий, ниобий, тантал, гафний, вольфрам, ванадий, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор для нужд ветроэнергетики, керамика и изделия на основе соединений циркония, а также проводниковая продукция (производство высокопрочных проводов медь-ниобий для высокоскоростных магистралей).

ООО "Русатом МеталлТех" консолидирует компетенции в области металлургии таких предприятий топливного дивизиона Росатома как АО "Машиностроительный завод" (город Электросталь), ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (город Новосибирск), ООО "Элемаш Магнит" (город Электросталь), ООО "НПО "Центротех" (город Новоуральск, Свердловская область), АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" (город Москва), АО "Чепецкий механический завод" (город Глазов, Удмуртская Республика).

"Металлургия - один из главных неядерных бизнесов топливной компании, и формирование профильного бизнес-интегратора полностью соответствует стратегии АО "ТВЭЛ" и госкорпорации "Росатом", нацеленной на динамичное развитие новых бизнесов и новых продуктов. Перед компанией-интегратором стоят задачи по расширению клиентской базы в России и за рубежом, развитию производственных мощностей, созданию новых альянсов и партнерств", - приводятся в сообщении слова президента АО "ТВЭЛ" Натальи Никипеловой.