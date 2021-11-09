Более 265 млн рублей курортного сбора ожидают в 2022 году на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют уровень курортного сбора в регионе в объеме более 265 млн рублей в 2022 году. Прогноз меньше показателей 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"Поступление платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в краевой бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 265 454,00 тыс. рублей. В основу расчета принят прогноз курортного сбора, рассчитанный <…> министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края", - говорится в документе, опубликованном на сайте Думы Ставропольского края.

Согласно документу, прогноз по курортному сбору на Ставрополье в 2022 году уменьшен на 17,2 млн. рублей по сравнению с 2021 годом. "Уменьшение объема поступлений по курортному сбору обусловлено расширением перечня льготных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора с 2022 года", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее в правительстве региона было принято решение об освобождении от уплаты курортного сбора жителей региона с 1 января 2022 года. Документ передан для рассмотрения в региональный парламент.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.