Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос в 2,5 раза

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Добыча рыбы в Республике Дагестан за десять месяцев выросла в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили журналистам в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"С начала года в Дагестане выловлено 26 тыс. 677 тонн рыбы. Это в 2,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выловлено 13 тыс. 701 тонн", - говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что кильки из общего количества рыбы выловлено более 22 тыс. 711 тонн. Разница освоения этого вид рыбы по сравнению с аналогичным периодом этого виды рыбы составляет более 13 тыс. тонн. "Большой прорыв обеспечен благодаря активному килечному промыслу разноглубинным тралом с использованием судов", - пояснили в Росрыболовстве.

По данным управления, чуть больше стали вылавливать и сельдь. Так, с начала года уже выловлено 1 тыс. 93 тонны, а за аналогичный период прошлого года - 836 тонн. "На третьем месте по объемам вылова - кефаль. В этом году улов этого вида рыбы составил 891 тонну", - сообщили в пресс-службе.

По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по конец марта. С апреля по июнь килька идет на нерест, поэтому действует запрет на вылов, а с июля рыбаки вновь выходят на промысел.

Массовый вылов начнется вместе с похолоданием в ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.