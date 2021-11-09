Глава CBI назвал систему "зеленого" финансирования РФ соответствующей мировым стандартам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор международной организации по продвижению инвестирования в климатические решения Climate Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни назвал российскую таксономию "зеленых" финансов соответствующей мировым стандартам. Об этом он заявил в ходе Дня зеленого финансирования, организованного ВЭБ.РФ и "Сбером" на международной климатической конференции СОР-26.

"Российская таксономия полностью соответствует всем наиболее передовым мировым стандартам, для того чтобы получить доступ к этому огромному мировому рынку зеленых финансов, который по самым скоромным подсчетам составляет сейчас более $2,5 трлн. Я от всей души поздравляю ВЭБ, разработчика таксономии, и Россию в целом с тем, что теперь у нее есть такой инструмент. Но надо понимать, что таксономия - своего рода список покупок, и нужно еще в соответствии с ним инвестировать деньги. Условно говоря, у тебя в списке покупок может быть полезная для здоровья еда, но сохраняется соблазн накупить шоколадок (инвестировать в уголь, газ и нефть). Надо собрать волю в кулак и купить то, что запланировал. И вы составили прекрасный список покупок, поздравляю вас", - сказал он.

По мнению Кидни, "зеленые" проекты, соответствующие новой российской таксономии, - "это прекрасный способ вырваться из-под санкционного давления". "Вряд ли это возможно для попавших под санкции физических лиц, но для компаний - вполне. Но международное сообщество должно видеть, что эти проекты реальны, действительно помогают бороться с глобальным потеплением и улучшают жизнь людей", - считает Кидни.

Национальная таксономия устойчивого (в том числе "зеленого") финансирования была официально принята постановлением правительства РФ в сентябре 2021 года. В ноябре 2020 года ВЭБ.РФ стал национальным методологическим центром в этой области.

Климатическая конференция ООН

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Она является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.