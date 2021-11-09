Частные инвестиции в гостиницы и рестораны "Мамисона" Севосетии превысят 10 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Инвестиции частных лиц в строительство всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии - Алании, которое начнется в начале 2022 года и завершится к концу 2024-го, предположительно, превысят 10 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Одним из ключевых условий реализации таких масштабных проектов, как "Мамисон", является наличие частных инвесторов. На курорте планируется открыть свыше 700 гостиничных номеров, а вместе с этим построить рестораны, магазины, прачечные, химчистки, объекты транспортной инфраструктуры и прочие сервисные службы, необходимые туристам для комфортного проживания. По подсчетам, частные инвестиции в возведение первой очереди курорта составят свыше 10 млрд рублей", - сказал он.

Якорным инвестором строительства объектов на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса выступает уроженец Северной Осетии, бизнесмен Владимир Гуриев. Желание принять участие в строительстве курорта уже высказывают еще несколько предпринимателей как из Осетии, так и из других регионов страны.

"Объемы строительства велики, мы будем привлекать дополнительно инвесторов, которые поработают в рамках разработанной концепции курорта. На сегодняшний день полностью определены все категории отелей, места их расположения, разрабатываются архитектурные решения с учетом как национального колорита, так и мировых стандартов. Первый этап масштабного проекта должен быть сдан в 2023 году", - добавил Кучиев.

Ранее в регионе был разработан и принят закон, согласно которому коммерческие организации и индивидуальные предприниматели - резиденты особой экономической зоны "Мамисон" - освобождаются от уплаты транспортного налога. В целом проект строительства курорта "Мамисон" до конца 2024 года оценивается в сумму порядка 19 млрд рублей.

О курорте

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. В зимнем сезоне 2023-2024 годов на курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 километров и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс. мест размещения для туристов к 2030 году.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество Мамисона - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.