Эксперты Bi.Zone назвали наиболее готовые к кибератакам компании

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Наиболее готовы к кибератакам банки, IT-компании и госучреждения, следует из сообщения компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone о результатах проведенного ею тренинга Cyber Polygon (имеется в распоряжении ТАСС).

"В десятку лучших впервые вошли не только банки и IT-компании, но и госучреждения", - прокомментировали в пресс-службе компании итоги международной инициативы Bi.Zone и Сбера.

Учения по отражению и расследованию хакерских атак проводятся третий год при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. В Cyber Polygon 2021 приняли участие 200 команд из 48 стран. Большинство участников представляли Россию, Великобританию, Казахстан и США. Среди команд были представители различных отраслей, в том числе промышленности, здравоохранения, науки, ретейла, транспорта, сельского хозяйства и туризма.

"На тренинге Cyber Polygon команды отточили практические навыки по отражению и расследованию кибератак. Они также приобрели новые знания, а это значит, что их уровень киберзащиты вырос. В сущности, они обезопасили себя не по итогам неудачного опыта, а проактивно, подумав о последствиях заранее", - отметил директор по управляемым сервисам Bi.Zone Муслим Меджлумов.