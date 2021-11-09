Допзаявки 54 регионов на получение льготных кредитов рассмотрят до 1 декабря

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заявки на получение инфраструктурных кредитов сверх установленных лимитов в рамках конкурса поступили в правительство от 54 регионов России. Они будут рассмотрены до 1 декабря, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Одобрение заявок по инфраструктурным кредитам было разделено на несколько этапов: в рамках установленных для каждого региона лимитов по кредитам и сверх них - на основе конкурса.

"По словам вице-премьера, до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки 54 регионов на выделение бюджетных кредитов в объеме 141,6 млрд рублей сверх установленных лимитов для реализации 316 новых инвестиционных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении по итогам заседания наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.