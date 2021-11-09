В Иннополисе разработали первый в мире индустриальный блокчейн с формальной верификацией

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты Университета Иннополис разработали первый в мире индустриальный блокчейн с применением методов формальной верификации, которые уже используют в проектах ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Газпром нефть". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Иннополис во вторник.

"Универсальная система поддерживает операции по нескольким процессам - от заправки воздушных судов до оплаты ЖКУ. Индустриальный блокчейн разработан специалистами Университета Иннополис, которые уже используют его в работе над проектами для ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Газпром нефть", - сообщили в пресс-службе.

Разработка носит название InnoChain. Это первый полностью российский блокчейн с открытым кодом, криптографией, сертифицированной в соответствии с ГОСТ, и поддержкой смарт-контрактов создан специалистами Университета Иннополис.

В университете объяснили, что в отличие от традиционных открытых блокчейнов, к которым может подключиться каждый желающий в любое время, индустриальный блокчейн контролируется организациями-участниками и добавление нового участника происходит с согласия остальных.

Функционал InnoChain

Блокчейн российского IT-вуза можно использовать для согласования договоров, контроля цепочек поставок, планирования объемов продаж товаров, в своп-сделках, голосовании, создании цифрового профиля, для оплаты продуктов и услуг, выпуска цифровых финансовых активов и в любых других информационных системах, требующих согласованных действий нескольких участников.

Разработка Университета Иннополис обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, так как все участники видят каждый шаг операций, что исключает незаконное внесение изменений в документы.

"Мы рады, что партнеры из Университета Иннополис понимают отраслевую ценность и предлагают решения, которые влияют на финансовый результат. Сегодня у нас в проработке ряд проектов на платформе InnoChain, и мы видим серьезные перспективы в дальнейшей совместной деятельности", - передает пресс-служба слова советника генерального директора по инновационному развитию ПАО "Аэрофлот" Андрея Полозов-Яблонского.

В ядре InnoChain методы формальной верификации работают на пяти уровнях.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский IT-вуз сотрудничает с 52 академическим партнерами из 26 стран и со 194 индустриальными партнерами.